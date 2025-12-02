ブラッド・ピットは、およそ35年前に映画「テルマ＆ルイーズ」の役を勝ちとったことをネタに、ジョージ・クルーニーをいまだにからかうのだという。数々の作品で共演しているだけでなく、親しい友人であることで知られる2人だが、ジョージはリドリー・スコット監督の同作でJ.D.役を演じてブラッドがブレイクしたことを妬んでいたため、長年その作品を見ることができなかったと明かしている。ジョージはザ・サンデー・タイムズのカ