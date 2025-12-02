無糖製品に使用されている砂糖の代替品が、致命的な肝疾患を助長している可能性があるという。米セントルイス・ワシントン大学の新研究によると、天然由来の甘味料で、糖アルコールのソルビトールが肝臓内に危険な脂肪を蓄積させ、代謝機能障害関連脂肪肝疾患（MASLD）を引き起こす恐れがあるそうだ。かつて非アルコール性脂肪肝疾患と呼ばれたMASLDは日本で3人に1人に影響を与えているとされているが、実際の数字がはるかに高い可