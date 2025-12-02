ユーロドルは緩やかな買戻しの流れが続いており、本日は１．１６ドル台半ばまで一時上昇。１００日線が１．１６４５ドル付近に来ており、顔合わせしたものの、いまのところ上値は抑えられている。１．１６ドル台半ばの水準は上値抵抗も強く、その水準を回復できれば、ダブルボトムも形成される状況。一方、ユーロ円は円高の動きから戻り売りが強まっており、一時１８０円台前半まで下落。日銀の早期利上げ期待が高ま