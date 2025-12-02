日本郵船や商船三井、川崎汽船の海運大手３社は１日、三菱重工業と今治造船が共同出資する船舶設計会社「ＭＩＬＥＳ（マイルズ）」に資本参画すると正式発表した。次世代船の開発で連携する。中韓勢が世界市場で存在感を強めるなか、海運業界と一体となって国内造船業の再興を進める。出資を行わずに枠組みに加わるジャパンマリンユナイテッド（ＪＭＵ）なども含め、計７社で連携の覚書を結んだ。具体的には、アンモニアやメ