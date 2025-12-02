先週のリーブス英財務相の秋季予算案の公表前に英予算責任局（ＯＢＲ）が誤って、予算案に基づいた経済見通しを公表し、市場を混乱させた問題に関して、ＯＢＲは調査を実施し、混乱の責任をとって、ヒューズ長官が財務相および財務特別委員会委員長宛てに書簡を送り、長官職の辞任を申し出た。