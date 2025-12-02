きょうのポンドドルは１．３２７５ドル付近まで上昇したものの、１．３３ドル台を試すことなく、１．３２ドル台前半に伸び悩む展開。一方、ポンド円は円買戻しから下落しており、２０５円台前半から半ばで上下動している。先週はリーブス英財務相による秋季予算案の発表で、予想以上に財政余力を残したことからポンドはポジティブな反応も見られていたが、その上げは維持できていない。 市場では今月の英中銀の追加利