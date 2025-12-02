2日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比240円高の4万9540円と急伸。日経平均株価の現物終値4万9303.28円に対しては236.72円高。出来高は7838枚となっている。 TOPIX先物期近は3346ポイントと前日比13ポイント高、TOPIXの現物終値比は7.67ポイント高で推移。 ○主要先物価格・2時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 49540