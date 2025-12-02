ÅìµþÅÔÄ£¼Ë¡á¿·½É¶èÊÝ¸î¼Ô¤é¤Ë¤è¤ë¶µ¿¦°÷¤Ø¤ÎË½¸À¤ä²áÅÙ¤ÊÍ×µá¤Ê¤É¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÅìµþÅÔ¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤¬¤Þ¤È¤á¤¿¶µ¿¦°÷¸þ¤±¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó°Æ¤¬1Æü¡¢È½ÌÀ¤·¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡Ê¥«¥¹¥Ï¥é¡Ë¤Ë³ºÅö¤·¤¦¤ë¹Ô°Ù¤È¤·¤Æ¡¢ÉÔÅö¤ËÃ´Ç¤¤ÎÊÑ¹¹¡¢°ÛÆ°¤òÍ×µá¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òµó¤²¤¿¡£ÅÔ¤¬4·î¤Ë»Ü¹Ô¤·¤¿¥«¥¹¥Ï¥éËÉ»ß¾òÎã¤ò¼õ¤±¡¢ÂÐºö¤òµÄÏÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÅÔ¶µ°Ñ¤Ï¶á¤¯°Æ¤òÍ­¼±¼Ô²ñµÄ¤ËÄó¼¨¤¹¤ë¡£Ç¯ÅÙÆâ¤Ë´°À®¤µ¤»¤ÆÍèÇ¯ÅÙ¤«¤é