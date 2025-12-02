自民党の小渕優子元選対委員長、中国の呉江浩駐日大使自民党の小渕優子元選対委員長ら超党派の日中友好議員連盟幹部が1日、中国の呉江浩駐日大使と東京都内で面会したことが分かった。高市早苗首相の台湾有事を巡る国会答弁を発端に日中関係が冷え込む中、議連側は2025年中の訪中を目指す考えを伝達。両国の緊張緩和に向け、議員間交流を継続する重要性を訴えた。複数の関係者が明らかにした。面会は非公式で、野党議員も参加