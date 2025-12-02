愛知・稲沢警察署 勤務していた金融機関で、顧客の預金約1500万円を着服して横領したとして、元渉外担当の男が逮捕されました。 業務上横領の疑いで逮捕されたのは、愛知県江南市の自称会社員、坪井良将容疑者（32）です。 警察によりますと、坪井容疑者は2024年2月から10月までの間に、当時勤務していた金融機関の顧客6人から集めた預金、計約1500万円を自身の口座に振り込んで横領した疑いが持たれています。 坪井容疑