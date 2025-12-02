ESPNの敏腕記者バスター・オルニー氏が自身のSNSで、ジャイアンツが西武・今井達也投手の争奪戦から撤退している可能性を指摘した。「ジャイアンツは日本を代表するFA投手、今井と繰り返し関連付けられてきた」とした上で「しかし、ジャイアンツの問い合わせの多くは、より手頃な価格の投手だ。今井のような最高価格レベルの投手を追っていないことを強く示唆している」と記した。ジ軍は5年連続2桁勝利の右腕ウェブと21年サ