近年で最悪といわれる東南アジアの豪雨災害です。死者はあわせて1100人を超え、甚大な被害となっています。「本気でやばい…」。旅行でタイを訪れていた日本人の男性は宿泊先に押し寄せる濁流の恐怖を語りました。大規模な洪水に見舞われた、タイ南部ハートヤイ。1日、JNNのカメラが入りました。記者「濁流によって押し流された車が折り重なるように放置されています」タイ政府によると、南部の一帯で179人が死亡。商業都市として