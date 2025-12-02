プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「簡単とろーり！カボチャのグラタン」 「キャロットラぺ」 「アフォガード」 の全3品。 カボチャがゴロゴロ入った熱々のグラタンの後は、冷たいデザートで。【主菜】簡単とろーり！カボチャのグラタン レンジでやわらかくしたカボチャとホワイトソースのグラタンです。ほくほくカボチャととろーりチーズがよく合います！ ©Eレシピ 調理時間