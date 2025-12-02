東南アジアで発生した洪水の被害が拡大しています。インドネシアのスマトラ島では死者が600人以上にのぼっていて、住民の一部が食料などを求めて暴徒化しています。■タイで被災した日本人「1階が完全に水没2階の床にまで水が」先月、激しい雨が降り続いたタイ南部の都市、ハジャイ。道路があたり一面、川のようになっている様子を映した動画の撮影者に『news zero』は12月1日夜、話を聞きました。タイを旅行していた永山聡司さ