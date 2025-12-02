Ｊ１横浜FMの下部組織にＵ―１６日本代表ＭＦ三井寺眞（みいでら・しん、１５）＝ＦＣフォーリクラッセ仙台＝が来季加入することが１日、分かった。左利きのアタッカーで、Ｊ複数クラブとの争奪戦となった逸材。今年６月には“飛び級”ながらＵ―１６日本代表の一員として、インターナショナルドリームカップに出場。Ｕ―１６コートジボワール代表、同フランス代表から２試合連続得点をマークし、優勝に貢献していた。まずは横