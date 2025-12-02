1日、千葉県浦安市の東京ディズニーシー・ホテルミラコスタで、パーティー会場に不審な男が侵入し、包丁のような刃物をちらつかせたということです。男はその場から逃走し、警察が行方を追っています。■目撃者「動揺して足がすくんだ」1日夜、話を聞いたのは現場を目撃したという人。目撃者「ミラコスタの宴会場があるトイレの近く。大きい長方形の包丁持った（人）。ホテルのホワイエに向かって走っていくのを目撃した。（Q．ホ