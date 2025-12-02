近年のUSB充電器はGaNの採用などでボディの小型化が進んでおり、まず第一にコンパクトさをアピールする製品が増えている。もっとも体積は確かに小さいものの、サイコロのような立方体という製品も多く、バッグに入れようとすると意外とかさばりゲンナリすることもしばしばだ。 むしろ体積は多少大きくても、「幅」、「奥行き」、「高さ」のどれかが2cm程度に収まっていれば、バッグの隙間に滑り込ませやすいのだが、