インドネシアで豪雨による被害が拡大し、これまでに600人以上が死亡しています。インドネシア西部スマトラ島では、先週から続く豪雨で洪水や土砂崩れが発生し、国家災害対策庁によるとこれまで604人が死亡、464人が行方不明となっています。被災地では住民の一部が暴徒化し、スーパーマーケットなどで略奪行為が相次いでいて、治安当局が取り締まりを強化しています。タイ南部では、「300年に1度」とされる大規模な洪水となり、政