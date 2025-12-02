ウクライナ東部のドニプロ市でロシア軍の攻撃があり、これまでに4人が死亡、40人が負傷しました。ウクライナ非常事態庁などによりますと、1日、ロシア軍がドニプロ市内をミサイルとドローンで攻撃し4階建てのオフィスビルやガソリンスタンドが大きく損壊しました。約50台の車両が焼損し、救助隊が消火と救出活動に当たりました。この攻撃でこれまでに4人が死亡し、40人が負傷したということです。現場では捜索・救助活動はすでに終