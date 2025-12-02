秋篠宮さまが公務を担う皇族数の減少をめぐり「公的な活動の規模を縮小するしか今はない」との見方を示されたことを受け、宮内庁幹部が「分担の見直しや規模の縮小はあり得る」と述べました。30日、誕生日を迎えた秋篠宮さまは、記者会見で、公務を担う皇族数の減少をめぐり「状況を変えるのは、今のシステムではできません」「公的な活動の規模を縮小するしか今はない」との見解を示されました。これを受け、宮内庁の黒田武一郎次