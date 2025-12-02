本日のドルは先週の下げを拡大しており、ドル円は円買戻しも加わって、一時１５４円台に下落した。来週のＦＯＭＣでの利下げ期待が引き続きドルの重しとなっているようだが、かなり織り込んでいる部分もある。短期金融市場では９０％近くまで確率を高めており、ほぼ確実視している状況。 一方、トランプ大統領がパウエル議長の後任にハセット米国家経済会議（ＮＥＣ）委員長を指名するとの憶測も重しとなっているという。ハ