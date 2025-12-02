警察車両の赤色灯1日午後8時40分ごろ、大分県別府市内のJR日豊線の踏切で「電車と人が接触した」と110番があった。別府署によると、車いすに乗った男性1人が亀川発幸崎行きの普通電車（2両編成）と衝突し、死亡した。乗客乗員約10人にけが人は確認されていない。JR九州によると、踏切には警報機や遮断機が設置されていたという。現場は別府大学駅から南に約1.6キロの地点。