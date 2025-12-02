別府警察署 1日午後8時35分ごろ、別府市新港町のJR日豊本線の吉弘踏切で車いすに乗った男性が普通列車にはねられ亡くなる事故がありました。 警察や消防、ＪＲ九州によりますと、列車は別府市の亀川駅を出発し、大分市の幸崎駅に向かうの2両編成の普通列車で、男性はその場で死亡が確認されたということです。 普通列車には乗員乗客約10人が乗っていましたが、けがはありませんでした。 現場は警報機と遮断機がある踏切で