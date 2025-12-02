開催期間：12月2日～12月8日23時45分 カルビー ポテトチップスのりしお 55g×16袋 Amazonにて、カルビーのスナック菓子がセール価格となっている。期間は12月8日23時45分まで。 セールの対象となるのは、「ポテトチップス」や「かっぱえびせん」、「堅あげポテト」などのスナック菓子。10袋以上のまとめ売りを中心に、割引価格で購入できる。なお、セール品の売り切