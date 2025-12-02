アマイワナが、自身初となる海外ワンマンライブを12月6日に台湾・台北の Pipe Live Music で開催する。アマイワナは2024年の台湾ツアーを皮切りに、台北＜chill out fes＞出演、Ginger Rootの米国ツアー13都市のフロントアクト、インド大規模フェス＜Cherry Blossom Festival＞に出演するなど、海外での活動を急速に広げている。今回のワンマンは、EP『新渋谷』『新電波』収録曲のライブパフォーマンスを中心に実施。台北・寧夏夜