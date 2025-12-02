介護サービスの自己負担をめぐり、厚生労働省は所得基準を引き下げ「2割負担」の対象となる高齢者を拡大する案を示しました。介護保険サービスの自己負担は現在、原則1割で、単身で年収280万円以上の人は2割負担となっています。高齢化によって現役世代の保険料が上昇していることから、2割負担の高齢者を増やす議論が進められていて、厚労省の審議会は、基準を現行の年収280万円から引き下げる案を示しました。その上で利用者の負