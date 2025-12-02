【Amazon：「レゴ(LEGO) ボタニカル フラワーブーケ」セール】 セール期間：12月2日0時～12月15日23時59分 Amazonは、「レゴ(LEGO) ボタニカル フラワーブーケ」をセール価格で販売している。セール期間は12月15日23時59分まで。 本商品は、レゴピースだけで美しい花束をつくることができる組み立てキット（756ピース）。