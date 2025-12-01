歌手で女優の伊藤蘭（７０）が１日、ＳＮＳを更新。１９日の神戸ポートピアホテル、２５日のホテルニューオータニ東京でのディナーショーへの準備が着々と進んでいることを報告した。「ディナーコンサートに向けてスタンバイ始まってます」と自身のグッズのトレーナーの上にセンスのいい黒いジャケットを羽織った私服姿をアップ。「＃ラントレーナー着ちゃった」と投稿した。よもや７０歳とは思えぬ可愛らしさ＆美貌、そして