ヒーローズは、同社が運営するマンガ配信サイト「コミプレ-Comiplex-」にて連載中の『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』17巻(著：柴田ヨクサル／協力：石森プロ 東映)を、2025年12月5日(金)に発売する。■『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』17巻著：柴田ヨクサル協力：石森プロ 東映出版年月日：2025年12月5日(金)版型：B6定価：880円(本体価格800円)【あらすじ】十数年ぶりに帰郷した東島丹三郎。仮面ライダーになること