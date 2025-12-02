【ニューヨーク共同】週明け1日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は反落し、午前10時現在は前週末比54.60ドル安の4万7661.82ドルを付けた。米長期金利が上昇傾向となったことが嫌気され、売り注文がやや先行した。