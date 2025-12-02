赤色灯勤務していた金融機関で顧客の預金約1500万円を着服したとして、愛知県警稲沢署は1日、業務上横領の疑いで、自称会社員坪井良将容疑者（32）＝同県江南市＝を逮捕した。容疑者は当時、中京銀行（現・あいち銀行）の稲沢市内にある支店の渉外担当だったとみられる。逮捕容疑は昨年2〜10月に複数回、当時勤務していた金融機関の顧客6人から集金した預金を着服した疑い。昨年10月に顧客から指摘があったという。