1994（平成6）年12月2日、Jリーグ・チャンピオンシップ、ヴェルディ川崎―サンフレッチェ広島の第2戦は国立競技場で行われ、川崎が1―0で連勝、Jリーグ発足から2季連続で年度王者の座に就いた。決勝ゴールを決めたラモス（左）と、この試合で引退の加藤久。現在は2ステージ制ではなく年間勝ち点で争われる。