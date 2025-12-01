日本版GPS（衛星利用測位システム）を担う7基目の人工衛星が公開されました。三菱電機が公開したのは測位衛星「みちびき」の7号機です。「みちびき」は現在5基で運用されていますが、政府は2025年度中に7基体制を目指しています。7基になることでアメリカのGPSに頼らずとも精度の高い位置情報が得られるようになります。内閣府 準天頂衛星システム戦略室長・三上建治参事官：「みちびき」7号機の打ち上げは2月1日の夕方16時から18