ハローワークの職員が偽名を使って仕事を探し、就職が決まった後に辞退。その理由とは。厚生労働省東京労働局によりますと、東京・墨田区にある「ハローワーク墨田」の職業相談担当の職員が偽名を使って複数の企業の求人に応募したということです。職員は面接などの選考を受け、ハローワークの就職件数の実績として計上。一部の選考では就職が決まりましたが、その後、辞退したということです。ハローワークでは就職件数などの目標