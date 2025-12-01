1日午後、神奈川県横須賀市で水道管が破損し、水が道路に噴き出しました。市によりますと、老朽化した水道管の交換工事をしている際、別の水道管のバルブが何らかの理由で破損し、水が噴き出たということです。水はおよそ3時間後に止まりましたが、周辺の住宅の一部で水道の水の量が減ったほか、濁るなどの影響が出ました。