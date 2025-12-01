バルセロナのデコSD（スポーツディレクター）が、マンチェスター・ユナイテッドからレンタル加入中のイングランド代表FWマーカス・ラッシュフォードについて言及した。11月30日、イギリス紙『ミラー』がコメントを伝えている。現在28歳のラッシュフォードはマンチェスター・ユナイテッドの下部組織出身で、2016年2月に18歳でトップチームデビューを飾った。2018−19シーズンからは「10番」を背負い、公式戦通算426試合で138ゴ