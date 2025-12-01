映画「ぼくらの七日間戦争」（1988年）でメガホンを執った、映画監督・脚本家・プロデューサーの菅原浩志さんが、すい臓がんで亡くなったことがわかった。享年70。12月1日、代表を務めていた有限会社シネボイスが明かした。菅原さんは1955年に北海道で生まれ、米カリフォルニア大学ロサンゼルス校（UCLA）で映画製作・演出を学び、帰国後は、宮沢りえの女優デビュー作となった「ぼくらの七日間戦争」（1988年）で監督デビュー。ブ