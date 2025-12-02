J2降格が決まった横浜FCの来季監督に、J2藤枝の須藤大輔監督（48）の就任が濃厚となったことが1日までに分かった。昇降格を繰り返す中でJ1残留を目指した今季だったが、7月に成績不振で四方田前監督が解任され、三浦文コーチが昇格。だが最後まで降格圏から抜け出せなかった。引責で既にCEO兼フットボール統括の山形伸之氏と田端秀規GMの退任が決定。今季までコーチを務めた重田征紀氏が後任として来季の編成を行う中で、