宮内庁は、来年1月2日に皇居で新年一般参賀を開催すると発表した。天皇、皇后両陛下は午前と午後の計5回、宮殿・長和殿のベランダに立ち、東庭に集まった国民から祝賀を受けられる。発表は2日付。午前は10時10分、11時、11時50分の3回、午後は1時半、2時20分の2回。出席する皇族については後日公表する。希望者は午前9時半から午後2時10分までに皇居・正門（二重橋）から東庭に入る。