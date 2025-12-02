宮内庁は皇居の「新年一般参賀」を、来年も1月2日に行うと発表しました。来年1月2日に行われる「新年一般参賀」では天皇皇后両陛下や皇族方が皇居・宮殿のベランダに立ち、参賀者から祝賀を受けられます。宮内庁によりますと、両陛下や皇族方は午前は3回10時10分頃、11時頃、11時50分頃、午後は2回1時30分頃と2時20分頃のあわせて5回、姿を見せられることが予定されています。参賀者は午前9時半から午後2時10分まで皇居・正門から