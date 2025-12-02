宮内庁は、来年１月２日に皇居で行われる新年一般参賀の要領を発表した。天皇、皇后両陛下と皇族方は午前１０時１０分、同１１時、同１１時５０分、午後１時半、同２時２０分をめどに計５回、宮殿のベランダに立たれる。参賀者は午前９時半から午後２時１０分までに皇居正門（二重橋）から入る。