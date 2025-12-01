広陵高校の硬式野球部で起きた暴力事案で、警察が3年生2人を暴行の疑いで書類送検したことが分かりました。警察から連絡を受けた学校が明らかにしました。この事案は、学校内の寮で今年1月、規則で禁止されていたカップ麺を食べた当時の1年生が、複数の2年生から暴力を加えられたものです。広陵高校は第三者委員会で調査していますが、広島県高野連は「調査に進展が見られない」などとして、春の選抜高校野球に推薦しないことを決