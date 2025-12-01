旧統一教会の総裁・韓鶴子被告の裁判が韓国で始まり、起訴内容を否認です。韓被告は教団の元幹部らと共謀し、尹錫悦前大統領の妻・金建希被告や尹氏の側近の国会議員に対し、不正に金品を提供したなどとされています。きょうの初公判で、特別検察官は「韓被告の承認なしで資金が動くことはない」などと主張しました。一方、韓被告の弁護側は「教団の元幹部の独断」などと述べ、起訴内容を否認しました。