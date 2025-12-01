コンプライアンス上の問題を理由に日本テレビのバラエティ番組を降板した元TOKIOの国分太一さん。「日本テレビと答え合わせをしたい」と訴えていることに対し、日本テレビの福田博之社長はきょう（1日）…日本テレビ福田博之 社長「国分さんが自らの行為について、会見で『心当たりがある。反省を繰り返している』などと述べておられます。答え合わせをするまでもないと考えております」関係者が直接の接触を望んでいないう