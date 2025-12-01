1日、千葉・浦安市の東京ディズニーシー・ホテルミラコスタで、パーティー会場で不審な男が侵入し、包丁のような刃物をちらつかせたということです。男はその場から逃走し、警察が行方を追っています。並木雲楓キャスターの中継です。◇事件の起きた東京ディズニーシーにある「ホテルミラコスタ」にいます。現在、人の姿はなく落ち着いています。およそ1時間半前に、私はここに到着したのですが、大きな混乱などはなく落ち着