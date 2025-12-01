１日、四川省眉山市仁寿県珠嘉鎮で、荷物を届ける配達員。（眉山＝新華社配信／潘帥）【新華社北京12月1日】中国国家郵政局が1日発表したモニタリングデータによると、中国の宅配便の年間取扱量は11月30日に初めて1800億件を超えた。江蘇省興化市にある宅配便会社「韻達快逓（ＹＵＮＤＡエクスプレス）」のグリッド倉庫で、小包を仕分ける職員。（１１月１３日、ドローンから、興化＝新華社配信／周社根）中国郵政集団湖南省衡陽