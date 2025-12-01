ネットユーザーが撮影した「ロールケーキ」の風景。（１１月１日撮影、済南＝新華社配信／王宏傑）【新華社済南12月1日】中国山東省東営市の黄河河口に位置する墾利区黄河口鎮で、稲刈り後の田んぼに置かれたロール状の稲わらが「巨大なロールケーキのようだ」とSNSで話題を呼び、人気の撮影スポットとなっている。同鎮の関係者によると、稲わらを圧縮してロール状にするのは、保管や運搬を容易にするため。運搬後はバイオマス