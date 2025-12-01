日銀総裁の発言で利上げ観測が高まっています。12月1日、愛知・名古屋市で行われた講演で日銀の植田総裁は、12月18日から開催される金融政策決定会合での利上げについて、企業の賃上げスタンスも踏まえて「適切に判断したい」と述べました。日銀・植田総裁：（金融環境は）まだ緩和的な状況にあり、ある種アクセルを踏んだ状態だけれどもアクセルの踏み方を調整している。緩和度合いの調整が遅れると混乱を引き起こしてしまう。植