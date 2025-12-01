Image: Amazon しっかり眠れると、次の日の生産性が高まるのを感じませんか。私が初めてそれを実感できたのは、めちゃくちゃ暖かい布団で寝た翌朝でした。明け方の冷え込みを感じることなく、肩や足首が温まったまま。これまで寒さで体をこわばらせていたから肩こりのようなものを感じていたのに、その日はフワ〜っとしたリラックス感に包まれて目を冷ましました。布団を変えただけなのに。