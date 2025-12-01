アメリカのトランプ政権が、政権に批判的な報道機関や記者を名指しで非難するウェブページを新たに立ち上げました。トランプ政権が新たに立ち上げたウェブページ。政権に批判的な報道をした報道機関や記者を名指しで非難するもので、報道内容を記者の名前とともに列挙し、「左翼の狂気」「文脈の誤った読み替え」などカテゴリー別で分類しています。さらに、「問題報道の恥の殿堂」という項目では、ワシントン・ポストやCBSテレビ